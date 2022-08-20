Минобороны сообщило, что ВСУ планируют взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом Россию

Михаил Мизинцев, фото: архив Минобороны РФ

ВС Украины планируют взорвать мост в Николаевской области с целью обвинить Вооруженные силы России, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющимся достоверным данным, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автодороги, при этом местных жителей об этом умышленно не предупредили. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных изданиях обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - рассказал Мизинцев в ходе брифинга сегодня, 20 августа.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года можно прочитать здесь.