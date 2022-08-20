В Чехии выступили против выдачи шенгенских виз гражданам России

В Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россияна гражданам России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Влиятельные представители руководства обеих палат парламента Чехии, руководитель комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек выступили против выдачи шенгенских виз гражданам России, сообщило сегодня, 20 августа, Чешское радио.

Отметим, что в последнее время представители некоторых западных стран призывали запретить выдачу виз россиянам. При этом в Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления Евросоюза в вопросе выдачи "шенгена" гражданам РФ.

Ранее Шольц не поддержал возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер также вновь отметил, что Германия по-прежнему поддерживает санкции против граждан РФ, которые, "несут ответственность за события на Украине".

Также ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а "привилегией". Незадолго до этого министр иностранных дел этой республики Урмас Рейнсалу призвал закрыть россиянам въезд в Европу.