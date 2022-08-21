В Балашихе мужчина и его дочь-младенец выпали из окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Балашихе 21 августа мужчина и его восьмимесячная дочь погибли, выпав из окна жилого дома, сообщает прокуратура Московской области.

- По предварительной информации, под окнами жилого дома на улице в Балашихе обнаружены тела погибших мужчины 1990 года рождения и его малолетней дочери 2021 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выезжал заместитель Балашихинского городского прокурора Илья Зайцев. Теперь представители прокуратуры устанавливают все детали и обстоятельства трагедии.

Накануне сайт KP.RU писал, что на юго-востоке Москвы на улице Крутицкий Вал обрушилась стена старой постройки. Произошло это во время демонтажа конструкции нежилой восьмиэтажки. Обломки упали на рабочего, из-за полученных травм мужчина погиб.