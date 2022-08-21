Актер Кевин Сорбо призвал остановить финансовую помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский актер Кевин Сорбо, известный публике по роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", выступил с призывом прекратить финансовую помощь Украине. Также с критикой нового транша выступила и член палаты представителей Лорен Боберт.

- Перестаньте отправлять деньги Украине, - написал Сорбо в Twitter.

Тем временем, Лорен Боберт заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало "еженедельным феноменом". По ее мнению, президент США Джо Байден отправляет деньги налогоплательщиков "на битву, которая не наша".

Публицист Ник Адамс в свою очередь задался в соцсети вопросом, что последует за выделением денег Киеву. "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" - задался вопросом он.

Накануне Reuters сообщало, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере порядка 800 миллионов долларов. Для выделения помощи Киеву американская сторона намерена задействовать полномочия президента США Джо Байдена, отмечает издание. Кроме того, один из источников допустил, что объявление о выделении помощи может быть отложено до следующей недели.