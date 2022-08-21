Боксер Александр Усик защитил титулы чемпиона мира в реванше с Энтони Джошуа

Энтони Джошуа и Александр Усик Фото: REUTERS

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и сохранил титулы чемпиона мира WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Это уже второй бой Усика и Джошуа. Первый был на пути украинца к чемпионским поясам, и тогда он сумел выиграть бой у фаворита за счет лучшей скорости – Джошуа просто не успевал за своим оппонентом.

На этот раз в роли фаворита выступал уже украинский спортсмен. А его оппонент – казалось, провел работу над ошибками, и готов исправиться.

В целом, бой получился равным. Усик больше двигался и чаще проводил серии, а Джошуа рассчитывал на сильные, разящие удары. После 12 раунда оба спортсмена упали на колени без сил.

По итогам 12 раундов раздельным решением судей победил Александр Усик. На его счету теперь 20 побед в 20 боях.