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Происшествия21 августа 2022 4:53

Последнее фото Дарьи Дугиной перед гибелью опубликовал Петр Лундстрем

На последнем фото Дарья вместе со своим отцом Александром Дугиным на фестивале Традиция
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дарья Дугина (Платонова). Фото: Радио КП

Дарья Дугина (Платонова). Фото: Радио КП

Музыкант Петр Лундстрем опубликовал последнее фото Дарьи Дугиной (Платоновой), сделанное незадолго до ее смерти. На кадре Дарья с отцом – политологом и общественным деятелем Александром Дугиным направляются к машине, которая вскоре окажется подорванной.

В последний момент отец решает не садиться в Land Cruiser Prado вместе с дочерью и уезжает с фестиваля на другом автомобиле.

Дарья Дугина (Платонова) с отцом Александром Дугиным направляются к машине. Фото: Петр Лундстрем

Дарья Дугина (Платонова) с отцом Александром Дугиным направляются к машине. Фото: Петр Лундстрем

Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Там взорвался внедорожник Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина. Автомобиль принадлежал ее отцу.

Дарья Дугина (Платонова) родилась в Москве 15 декабря в 1992 года. В 2015 году окончила аспирантуру в МГУ, где она получала образование на философском факультете. Кандидат философских наук. Являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец Александр Дугин. Некоторое время вела передачу с Сергеем Марданом на Радио "Комсомольска правда".

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Дарьи Дугиной.