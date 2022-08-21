The Hill: Россия и Китай знают о бреши в ядерной доктрине США

Журналисты нашли изъяны в ядерной доктрине США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ядерная доктрина Соединенных Штатов имеет брешь, о которой известно России и Китаю. Об этом говорится в публикации американского издания The Hill.

Ядерные бомбы свободного падения слабо защищены на складах США, где они хранятся и уязвимы при доставке к цели самолетами. Кроме того, существует достаточно продолжительный период в цепочке от соответствующего приказа главнокомандующего до вывода бомбардировщиков на цели, пишут журналисты.

По их оценке, Вооруженные силы Соединенных Штатов нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности, разработке которых препятствуют американские лидеры, в том числе действующий президент Джозеф Байден.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов выразил мнение, что Соединенные Штаты после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки могут вновь применить ядерное оружие, так как расценивают эти свои действия как "акт возмездия".

Ученый уточнил, что "просто так" оружие массового уничтожения никто применять не будет, но в качестве "последней меры" – это не исключено.

В частности, такую возможность допускает ядерная доктрина Вашингтона, согласно которой американцы могут использовать ядерное оружие первыми в случае нападения на их союзников.

Российская же доктрина допускает аналогичный шаг только в случае нападения на государство, которое ставит под угрозу существование страны, добавил Арбатов.