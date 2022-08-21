The Guardian: США находятся на грани гражданской войны из-за роста недоверия к демократии

Эксперты предрекают США гражданскую войну Фото: REUTERS

Соединенные Штаты приближаются к грани гражданской войны, о чем свидетельствуют результаты опросов и мнения экспертов. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В частности, июньский опрос Калифорнийского исследовательского центра показал, что половина населения США ожидает внутреннего вооруженного конфликта в ближайшие несколько лет, а 40% респондентов считают, что сильный лидер для страны важнее, чем демократическое устройство.

На этом фоне доктор данного исследовательского центра Гарен Уинтемьют заявил, что если раньше высмеивал разговоры о гипотетической гражданской войне, то теперь ему уже не до шуток, и разговоры об угрозе внутреннего конфликта теперь не кажутся далекими от истины.

"Что происходит, когда вы берете общество, которое все больше боится за свое будущее, становится все более поляризованным, все более злым на себя, и добавляете туда кучу оружия?", - задался вопросом Уинтемьют.

Схожей позиции придерживается специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд. По ее словам, результаты последних опросов у нее вызывают тревогу.

"Вы видите от трех до пяти миллионов американцев, готовых причинить вред другим американцам за их политические убеждения", - констатировала эксперт.

Она добавила, что "не настроена оптимистично" по вопросу о гипотетической гражданской войне в Соединенных Штатах на фоне роста недоверия населения к демократии.

Как ранее писал сайт KP.RU, представители Республиканской партии США считают, что стране угрожает серьезный экономический кризис. Члены Палаты представителей от республиканцев считают, что в стране уже начинается рецессия. По мнению политиков, причина трудностей в экономике США — крайне неэффективная политика администрации Джо Байдена.

Напомним, китайские журналисты пришли к выводу, что несоответствие между упадком Соединенных Штатов и их менталитетом сильнейшей державы является первопричиной существующего раскола и хаоса в мире.

Суть проблемы, как указывается в статье, состоит не в том, что сделали или не сделали Россия или Китай, а в том, смогут ли США и западные страны преодолеть свои страхи по поводу собственного упадка.