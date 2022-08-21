Депутат Шеремет назвал "агонией киевского режима" атаку беспилотников на Крым

Михаил Шеремет. Фото: Совет министров Крыма

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым – ни что иное, как "агония киевского режима". Соответствующее мнение выразил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

"Атака беспилотников на Крым – агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности, - подчеркнул Шеремет. - Ситуация на полуострове находится под контролем властей и вооруженных сил. Причин для паники нет".

Парламентарий добавил, что большинство из украинских БПЛА не представляют угрозы, так как не несут боевых зарядов.

По оценке народного избранника, целью подобных действий также может быть проверка крымской системы противовоздушной обороны (ПВО) на прочность и выявление мест расположения комплексов ПВО.

В связи с этим Шеремет призвал население полуострова не производить съемку работы противовоздушной обороны и не публиковать соответствующие фото и видео.

Напомним, штаб Черноморского флота России в Севастополе 20 августа 2022 года был атакован с помощью беспилотника. В результате никто не пострадал. Севастопольский губернатор Михаил Развожаев отметил, что украинский дрон сбит системой ПВО.

Опрошенные KP.RU эксперты предположили, что запуск БПЛА могли осуществить украинские диверсанты. С мнениями специалистов можно ознакомиться по ссылке.