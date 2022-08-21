Начальник управления СБУ в Кировоградской области Украины покончил с собой

Высокопоставленный представитель СБУ покончил с собой Фото: REUTERS

Начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Кировоградской области подполковник Александр Наконечный покончил с собой. Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель".

По данным журналистов тело руководителя регионального управления украинской спецслужбы обнаружили в собственном доме в Кропивницком. Первой о смерти Наконечного узнала его жена. Она же и вызвала правоохранительные органы. На месте происшествия найден наградной пистолет подполковника.

Александр Наконечный возглавил управление СБУ в Кировоградской области в начале 2021 года. До этого служил в отделе контрразведки и киевском подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Как ранее писал сайт KP.RU, экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) задержан по подозрению в диверсиях в Мелитополе. По месту жительства у него обнаружены взрывчатка, оружие и боеприпасы.

Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов завил, что в последние годы спецслужбы Украины активно формировали агентурную сеть среди работников Запорожской атомной электростанции, поэтому, по его словам, "спящих агентов" на станции по-прежнему может быть много.