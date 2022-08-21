Гинцбург сообщил о создании новой вакцины на фоне появления "Дельтакрона"

Александр Гинцбург. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал вакцину от коронавируса с новым антигенным составом. Об этом рассказал "Интерфаксу" руководитель учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, новый состав улучает работу препарата против нового штамма COVID-19 "дельта-омикрон" ("Дельтакрон").

Новый штамм пока не проявляет способности к вытеснению обычного "омикрона", но показывает изменчивость вируса, уточнил ученый.

"Появление нового штамма "дельта-омикрон" говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации, - уточнил Гинцбург. - Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей".

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Гинцбург выступил с инициативой изменения правил регистрации вакцины от коронавируса для ускорения процесса. Он обратил внимание, что на регистрацию новой платформы "Спутника V" от трех новых видов "омикроны" уйдет примерно полгода, а за это время уже могут появиться новые штаммы.

Напомним, глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что риск одновременного заражения двумя штаммами коронавируса действительно существует, о чем свидетельствует появление варианта "дельтакрон".