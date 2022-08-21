Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дарьи Дугиной в центральный аппарат СК

Дарья Дугина. Фото: радио "Комсомольская правда"

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной (Платоновой) в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Преступление совершено вечером 20 августа 2022 года. По версии следствия, убийцы заложили взрывное устройство под днищем водительского сидения.

Оно было приведено в действие, когда за рулем автомобиля находилась 29-летняя Дарья Дугина – дочь политика и философа Александра Дугина. От полученных травм девушка скончалась практически мгновенно.

"С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Они осматривают место происшествия. По результатам этих мероприятий назначат экспертизы, которые определят основные версии причин трагедии.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Дугин госпитализирован после гибели дочери Дарьи Дугиной (Платоновой) в результате взрыва автомобиля, которым она управляла.

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Дарьи Дугиной.