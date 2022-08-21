Захарова призвала проверить "украинский след" в деле убийства Дарьи Дугиной

Дарья Дугина. Фото: радио "Комсомольская правда"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что следствию необходимо проверить версию с "украинским следом" в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

"Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом", - написала Захарова в своем телеграм-канале в воскресенье, 21 августа 2022 года.

Дипломат добавила, что компрометирующих киевский режим фактов уже "накопилось предостаточно". В их числе призывы к насилию и участие украинских госструктур в преступлениях, уточнила Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, Денис Пушилин прокомментировал взрыв автомобиля Дарьи Дугиной.

"Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка", - заявил руководитель ДНР.

Напомним, преступление совершено вечером 20 августа 2022 года. По версии следствия, убийцы заложили взрывное устройство под днищем водительского сидения.

Оно было приведено в действие, когда за рулем автомобиля находилась 29-летняя Дарья Дугина – дочь политика и философа Александра Дугина. От полученных травм девушка скончалась практически мгновенно.

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Дарьи Дугиной.