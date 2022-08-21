Офис Зеленского заявил о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной

Дарья Дугина Фото: Кадр видео

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной – дочери политика и философа Александра Дугина.

Так он прокомментировал слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, который обвинил террористов украинского режима в гибели 29-летней девушки. По оценке руководителя ДНР, Киев планировал убить Александра Дугина, но не ожидал, что вместо него за руль автомобиля сядет его дочь.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения", - приводит слова Михаила Подоляка агентство УНИАН.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что следствию необходимо проверить версию с "украинским следом" в убийстве Дарьи Дугиной.

По словам дипломата, если информация подтвердится, то "речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом".

Напомним, трагедия произошла вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Там взорвался внедорожник Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днищем водительского сидения.

Сайт KP.RU собрал последние известные факты о гибели Дугиной. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Дарьи Дугиной.