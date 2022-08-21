Очевидец взрыва джипа Дарьи Дугиной рассказал о последних секундах перед трагедией Фото: Александр РОГОЗА

Очевидец гибели 30-летней Дарьи Дугиной, чей джип взорвался ночью в Подмосковье, рассказал о трагедии.

ЧП произошло в ночь с 20 на 21 августа. Взрывное устройство сдетонировало в автомобиле Land Cruiser Prado. В автомобиле погибла 30-летняя девушка – дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. По данному факту возбуждено уголовное дело. По одной из версий, целью преступников был сам политолог.

Очевидец взрыва рассказал Life о первых минутах после взрыва. мужчина ехал впереди девушки, и трагедия произошла на его глазах.

- Ехал позади нас, и просто резкий хлопок: я смотрю в зеркало заднего вида — все! – делится свидетель.

Дарья Дугина Фото: с личной страницы в соцсети.

Люди подбежали к автомобилю и хотели помочь пострадавшим, но подойти к пылающей машине было невозможно.

- Мы побежали туда смотреть, звонить в 112. Взрыв — и все. Вот, все, что было, прям жестко. Понятно, что водитель в машине остался умирать, — вспоминает мужчина.

Преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина (в замужестве Платонова), могло быть заказным. Такую версию рассматривают в Следственном комитете, пишет газета "Известия".

А вот политолог и журналист Юрий Светов полагает, что убийство вполне можно рассматривать как атаку известного политолога. Он активно выдвигал идеи евразийства.

- Очень много сходства. Ночью взрывают машину и гибнет дочь Дугина, а накануне была попытка взорвать машину мэра Мариуполя. Я не исключаю того, что нити этого убийства тянутся на Украину, в Киев, - сказал Светов телеканалу "360".