Немцев напугала новость о скорой приостановке "Северного потока"

Немцы винят правительство Германии в остановке поставок газа по "Северному потоку" Фото: REUTERS

Жители Германии нервно отреагировали на сообщение о грядущей приостановке поставок газа в страну по "Северному потоку". Как следует из комментариев к соответствующей публикации журнала Spiegel, немцы боятся, что такое решение "Газпрома" спровоцировано антироссийскими санкциями властей ФРГ.

"Если вы начинаете экономическую войну, вам придется столкнуться с ее последствиями, - написал один из комментаторов. - Наши "дальновидные" политики этого явно не учли".

Также жители Германии выразили подозрение, что свою роль в этом сыграли поставки немецкого оружия на Украину.

"А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?", - задал риторический вопрос другой читатель.

Некоторые комментаторы выразили опасения, что поставки жизненно-важного голубого топлива могут вообще не возобновиться.

"Клиент разозлил поставщика и теперь останется ни с чем", - озвучил мнение еще один читатель.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Газпром" заявил об остановке единственной турбины газопровода "Северный поток" на трое суток для проведения ремонт. Уточняется, что турбина будет остановлена 31 августа текущего года. Соответственно, на это время будет приостановлена и транспортировка газа по данному газопроводу.

Напомним, в Германии все чаще звучать призывы к правительству страны, чтобы оно дало разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2". Немецкие политики боятся, что отказ от проекта может спровоцировать энергетический кризис и, как следствие, массовые протесты.

Так, по словам заместителя парламентской группы "Христианско-демократического союза" (ХДС) в ландтаге Бранденбурга Франка Боммерта, отсрочка вопроса с запуском "Северного потока – 2" приведет к народным волнениям. Политик заявил, что если цены продолжат расти, "в какой-то момент люди выйдут на улицы".