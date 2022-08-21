Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились через 20 лет после первой помолвки

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: REUTERS

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально оформили отношения, сыграв свадьбу в штате Джорджия. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на свой источник.

"Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака - на этот раз в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи - в имении актера площадью 87 акров в Джорджии в субботу вечером", - пишет издание.

В числе известных гостей церемонии называются актеры Мэтт Деймон и Джейсон Мьюз, а также режиссер Кевин Смит.

Напомним, пара уже была помолвлена 20 лет назад. Их роман разгорелся в июле 2002 года во время съемок комедии "Джильи" А уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца.

Но их свадьба так и не состоялась. В январе 2004 Лопес и Аффлек объявили о расставании. В числе причин разрыва они позже называли слишком плотные рабочие графики и чересчур пристальное внимание СМИ.

Бен и Джен возобновили отношения в 2021 году. Аффлек тогда как раз расстался со своей возлюбленной – "девушкой" Джеймса Бонда Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения с Лопес принадлежала Аффлеку. Летом 2021 года Бен и Джен впервые вышли в свет как пара: они появились вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.