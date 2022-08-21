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Общество21 августа 2022 11:34

Парфюмер перечислила способы, как избавиться от запаха пригоревшей пищи на кухне

Гурова посоветовала не пользоваться освежителями воздуха для маскировки кухонных запахов
Елена АКИМОВА
Парфюмер перечислила способы, как избавиться от запаха пригоревшей пищи на кухне

Парфюмер перечислила способы, как избавиться от запаха пригоревшей пищи на кухне

Фото: Иван МАКЕЕВ

Хозяйки знают, что избавиться от запаха пригоревшей пищи на кухне не так просто.

Парфюмер Любовь Гурова перечислила эффективные способы, которые помогут решить неприятную проблему.

Во-первых, не нужно пользоваться освежителями воздуха, они только усугубят проблему. И когда маскировка спадет, то ситуация станет еще неприятнее, ведь запах гари смешается с ароматом освежителя.

Маскировать запах гари не стоит. Лучше «изгонять его из помещения», а помогут в этом два мокрых полотенца.

Стоит открыть окна, включить вентилятор и помахать влажной тканью. Тогда воздух начнет циркулировать и уйдет на улицу.

- Когда воздух обновится, можно достать несколько кофейных зерен или разрезать цитрус. Эти ароматы развиваются в воздухе контрастно и про сгоревшую пищу ничего не будет напоминать, - заключила эксперт в беседе с NEWS.ru.