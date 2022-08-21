Парфюмер перечислила способы, как избавиться от запаха пригоревшей пищи на кухне Фото: Иван МАКЕЕВ

Хозяйки знают, что избавиться от запаха пригоревшей пищи на кухне не так просто.

Парфюмер Любовь Гурова перечислила эффективные способы, которые помогут решить неприятную проблему.

Во-первых, не нужно пользоваться освежителями воздуха, они только усугубят проблему. И когда маскировка спадет, то ситуация станет еще неприятнее, ведь запах гари смешается с ароматом освежителя.

Маскировать запах гари не стоит. Лучше «изгонять его из помещения», а помогут в этом два мокрых полотенца.

Стоит открыть окна, включить вентилятор и помахать влажной тканью. Тогда воздух начнет циркулировать и уйдет на улицу.

- Когда воздух обновится, можно достать несколько кофейных зерен или разрезать цитрус. Эти ароматы развиваются в воздухе контрастно и про сгоревшую пищу ничего не будет напоминать, - заключила эксперт в беседе с NEWS.ru.