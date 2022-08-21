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Происшествия21 августа 2022 11:58

Военкор Апачев допустил, что заказчиками взрыва машины Дарьи Дугиной были киевские власти

Девушка ехала на автомобиле отца, когда прогремел взрыв
Елена АКИМОВА
Военкор допустил, что заказчиками взрыва Дугиной были киевские власти

Военкор допустил, что заказчиками взрыва Дугиной были киевские власти

Фото: СОЦСЕТИ

Военный корреспондент Аким Апачев допустил, что подрыв машины политолога Александра Дугина был инициирован киевскими властями. Но вместо общественного деятеля в автомобиле погибла его дочь Дарья.

- Заказчик сидит где-нибудь на Банковой — для меня это очевидно, - говорит военкор RT.

По его мнению, исполнителем преступления стал «конкретный украинский террорист. Он как-то сюда приехал, как-то здесь живет и работает».

Апачев отметил, что следователям необходимо найти того, кто поставил задачи исполнителю.

- Нужно пройти всю цепочку до Банковой, а она, безусловно, есть, — заключил собеседник издания.

Он также выразил надежду, что исполнитель будет установлен в кратчайшие сроки, а потом следователи поговорят с заказчиком.

Командир отряда специального назначения «Троя» Владимир Новиков в беседе с телеканалом "360" заявил, что главной целью преступников при подрыве автомобиля являлась не дарья, а ее отец.

- Мое мнение — это теракт, реализованный через покушение на убийство. С вероятностью 90% целью являлся ее отец Александр Дугин, а кто еще пострадает вместе с ним — не имеет значения, - сказал военный.

Политолог Юрий Светов выразил мнение, что философу и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации.

- Начинаешь ведь сопоставлять, кто использует такие технологии. Ведь только что была попытка покушения на мэра Мариуполя, и как бы тоже метод подрыва использовался, - сказал он "Известиям".