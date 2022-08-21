Военкор Апачев допустил, что заказчиками взрыва машины Дарьи Дугиной были киевские власти

Военкор допустил, что заказчиками взрыва Дугиной были киевские власти Фото: СОЦСЕТИ

Военный корреспондент Аким Апачев допустил, что подрыв машины политолога Александра Дугина был инициирован киевскими властями. Но вместо общественного деятеля в автомобиле погибла его дочь Дарья.

- Заказчик сидит где-нибудь на Банковой — для меня это очевидно, - говорит военкор RT.

По его мнению, исполнителем преступления стал «конкретный украинский террорист. Он как-то сюда приехал, как-то здесь живет и работает».

Апачев отметил, что следователям необходимо найти того, кто поставил задачи исполнителю.

- Нужно пройти всю цепочку до Банковой, а она, безусловно, есть, — заключил собеседник издания.

Он также выразил надежду, что исполнитель будет установлен в кратчайшие сроки, а потом следователи поговорят с заказчиком.

Командир отряда специального назначения «Троя» Владимир Новиков в беседе с телеканалом "360" заявил, что главной целью преступников при подрыве автомобиля являлась не дарья, а ее отец.

- Мое мнение — это теракт, реализованный через покушение на убийство. С вероятностью 90% целью являлся ее отец Александр Дугин, а кто еще пострадает вместе с ним — не имеет значения, - сказал военный.

Политолог Юрий Светов выразил мнение, что философу и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации.

- Начинаешь ведь сопоставлять, кто использует такие технологии. Ведь только что была попытка покушения на мэра Мариуполя, и как бы тоже метод подрыва использовался, - сказал он "Известиям".