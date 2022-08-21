Мария Захарова осудила тех, кто глумится над гибелью Дарьи Дугиной

Место взрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дарья Дугина Фото: Александр РОГОЗА

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова осудила тех, кто глумится над гибелью журналистки и политолога Дарьи Дугиной – дочери политика и философа Александра Дугина.

В своем телеграм-канале дипломат подчеркнула, что трагедия стала болью миллионов людей по всему миру. Глумятся над этим только "нелюди", добавила Захарова.

"Те, кто глумятся, делают очень важное дело - обличают сами себя, кричат о своем расчеловечивании, обнажая всю мерзость наших дней, - подчеркнула представитель МИД РФ. - Нельзя радеть за права человека и радоваться убийству человека. Лживо насквозь."

Захарова также выразила мнение, что необходимо применить правовые нормы к тем, кто осуществляет подобное "информационное насилие".

"Это надо не Александру Дугину. Это надо человечеству, чтобы держаться пути, ведущего к свету, а не свернуть на дорогу к обрыву, - заключила дипломат. - Есть законы, и пора их уже применить".

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова заявила, что следствию необходимо проверить версию с "украинским следом" в убийстве Дарьи Дугиной.

По словам дипломата, если информация подтвердится, то "речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом".

Напомним, преступление совершено вечером 20 августа 2022 года. По версии следствия, убийцы заложили взрывное устройство под днищем водительского сидения. Оно было приведено в действие, когда за рулем автомобиля находилась 29-летняя Дарья Дугина. От полученных травм девушка скончалась практически мгновенно.