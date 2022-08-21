Одиннадцать человек погибли в столкновении микроавтобуса и грузовиков в Ульяновской области

В Ульяновской области смертельное ДТП с микроавтобусом и двумя фурами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одиннадцать человек пострадали в аварии с микроавтобусом и двумя большегрузами на трассе в Ульяновской области в воскресенье 21 августа. Об этом сообщают экстренные службы. Сообщается также о как минимум трех пострадавших, госпитализированных в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в частном микровтобусе Mersedes находились 18 человек, все они граждане Казахстана. Авария произошла между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка.

В воскресенье 21 августа в Ульяновской области произошло еще одно смертельное ДТП, унесшее сразу три человеческие жизни. Как сообщалось на KP.RU, оно произошло на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе. По информации регионального УМВД, около 14:00 там столкнулись большегруз и минивэн. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на «встречку», где врезался в минивэн.

«В результате ДТП, водитель большегруза и двое граждан из минивэна скончались», - рассказали в полиции.