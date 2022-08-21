Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя фурами в Ульяновской области выросло до 15

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и фурами увеличилось до 15 человек. Фото: предоставлено КП.

Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 15. Авария произошла в воскресенье 21 августа, частный микроавтобус, в котором было около двух десятков человек, столкнулся с двумя фурами. Вначале сообщалось о семи пострадавших, позже их количество выросло до 11. По последним данным, погибли 15 человек.

Количество пострадавших выросло до пяти.

«Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь четырёх выживших в страшном ДТП. Три мужчины и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Троих из них готовим к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске», - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что ДТП случилось около 14:00 в районе села Прасковьино. Предварительно известно, что водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом, и в этот момент в микроавтобус влетела еще одна фура. По словам очевидцев, микроавтобус буквально смяло между фурами.