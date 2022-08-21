Украинские беженцы возвращаются из Испании из-за инфляции и нищеты

Украинские беженцы возвращаются на родину из Испании из-за экономических проблем. Фото: REUTERS

Украинские беженцы возвращаются из Испании на родину, причиной становятся экономические проблемы. Об этом со ссылкой на Фонд Падрина, занимающийся помощью семьям беженцев, пишет испанское издание L'Indépendant.

Издание отмечает, что не менее ста украинских семей, находящихся в Гранаде, планируют вернуться на родину из-за низкой заработной платы и «слишком высокой» стоимости жизни в Испании. Также украинцы задумываются о возвращении домой из-за сложностей с адаптацией.

По данным L'Indépendant, в Испании находятся около 125 тысяч украинских беженцев.

«Они голодают», - так прокомментировали состояние украинцев в Фонде Падрина. Фонд курирует более 1800 семей украинских беженцев.

Беженец по имени Юрий рассказал изданию, что он вынужден работать «только на оплату жилья и еды» и заявил, что вынужден бежать из Испании «от инфляции и нищеты».

Тем временем украинские беженцы в Норвегии подумывают о проституции ради выживания. Им приходится жить на пособия, которые были утверждены в 2016 году, но с тех пор цены сильно выросли.

В Польше украинские беженцы попали в языковый котел. Если дети беженцев не сдадут экзамен по польскому языку через неделю, то останутся на второй год в том ж классе, а выпускники смогут поступить лишь в ПТУ.