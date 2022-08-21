Умер Николай Лебедев, старейший актер театра Моссовета

Умер актер Николай Лебедев, ему было 100 лет. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Умер актер театра Моссовета Николай Лебедев, ему было сто лет. О смерти старейшего актера в воскресенье 21 августа сообщили в пресс-службе театра.

«Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и одним из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы», - сказано в сообщении пресс-службы.

Николай Лебедев начал играть на сцене столичного ТЮЗа в 1939 году. Он прошел Великую Отечественную, был ранен, попал в плен. Лебедев прошел через шесть фашистских концлагерей. После войны вернулся в театр. В труппу Театра имени Моссовета Николай Лебедев пришел в 1950 году. Здесь он сыграл более 70 ролей в разноплановых спектаклях.

«Его уход большая потеря для всего нашего коллектива», - отметили в театре.

Ранее худрук тетра имени Моссовета Евгений Марчелли в интервью KP.RU так высказался о Николае Лебедеве:

«Живешь себе и не задумываешься, какой уникальный человек есть среди нас. Пройдя такие испытания, Николай Сергеевич не пал духом, сохранить ясный ум и человеческое достоинство. Всем бы нам у него поучиться».