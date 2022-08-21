В Киеве депутатам предложили перейти на удаленку с 22 по 26 августа

В Киеве на неделю переводят на дистанционную работу сотрудников учреждений правительственного квартала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, рекомендовано работать дистанционно с 22 по 26 августа. Об этом в воскресенье 21 августа сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в правительстве и парламенте.

Сообщается, что дистанционно будет работать аппарат Верховной Рады, кроме тех сотрудников, кто будет задействован в работе с международными делегациями и подготовке к следующему заседанию.

Напомним, 24 августа Украина отмечает День независимости.

Ранее политолог Сергей Марков выдвинул версию, что президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать Россию нанести удар именно по Киеву в день этого праздника. Для этого Киев организовывает серию диверсий. Участившиеся атаки на Крым, диверсии в Белгородской области, отравление солдат под Херсоном,атака на Александра Дугина - это звенья одной цепи, считает эксперт.