Опубликовано видео момента подрыва автомобиля Дарьи Дугиной

Момент взрыва автомобиля Дарьи Дугиной попал на видео. Фото: Архив КП.

Момент подрыва автомобиля Дарьи Дугиной попал на видео. Об этом сообщает в воскресенье 21 августа Telegram-канал о происшествиях 112.

На видео видна яркая вспышка, на доли секунды осветившая пространство. Как сообщает 112, камеры зафиксировали яркую вспышку в 21.35.

Сообщается, что эксперты анализируют видео из более чем 10 автомобильных регистраторов, а силовые службы составляют список находившихся на парковке в с 14.00 до 21.00 субботы 20 августа.

Напомним, тело 29-летней журналистки Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери политолога и общественного деятеля Александра Дугина, обнаружили в сгоревшей «Тойоте Ленд Крузер» на Можайском шоссе в поселке Большие Вязёмы. Трагедия произошла около 21:30 в субботу, 20 августа.

Ранее сообщалось, что убийц Дарьи Дугиной ищут по записям с видеокамер парковки фестиваля «Традиция».