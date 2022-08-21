Рогов опроверг заявления о риске нарушения пожарной безопасности на ЗАЭС

В администрации Запорожской области опровергли заявления украинского "Энергоатома" о риске нарушения безопасности на ЗАЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Запорожской АЭС не возникало риска нарушения норм безопасности. Об этом сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя сделанное ранее заявление украинской компании «Энергоатом» о якобы имеющихся на ЗАЭС рисках нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Рогов отметил, что несмотря на «прилеты» снарядов неподалеку от административного здания при обстрелах со стороны ВСУ, станция работает в обычном режиме.

«Прилеты были у административного здания. Но информация о том, что были нарушены правила эксплуатации, не соответствует действительности», - цитирует Рогова ТАСС.

Ранее глава украинской компании «Энергоатом» (оператор всех украинских АЭС) Петр Котин публично заявил, что ВСУ могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС. По его словам, это произойдет в случае подключения станции к энергосистеме России.