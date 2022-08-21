Депутат Бундестага Быстрон выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

Депутат Бундестага выразил соболезнование в связи с гибелью Дарьи Дугиной. Фото: Архив КП.

Депутат Бундестага Петр Быстрон выразил соболезнование потерявшему дочь Александру Дугину. Политик опубликовал соболезнование по поводу гибели Дарьи Дугиной в своем Twitter в воскресенье 21 августа.

«Дариа Дугина, дочь мыслителя, критикующего глобализм Александра Дугина, была убита ночью во время взрыва автомобиля в Москве. Мои соболезнования отцу. Пусть этот поступок отразится на трусливых убийцах», - написал депутат.

Депутат разместил соболезнование в Twitter. Фото: страница Петра Быстрона в социальной сети.

Петр Быстрон представляет в Бундестаге партию «Альтернатива для Германии».

Ранее в сети появилось видео момента подрыва автомобиля Дарьи Дугиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали вспышку в 21.35.

Напомним, тело 29-летней журналистки Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери политолога и общественного деятеля Александра Дугина, обнаружили в сгоревшей «Тойоте Ленд Крузер» на Можайском шоссе в поселке Большие Вязёмы. Трагедия произошла около 21:30 в субботу, 20 августа.

Александр Дугин рассказал об угрозах с Украины, которые они с дочерью получали перед ее убийством.