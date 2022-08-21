Олаф Шольц заявил, что НАТО не представляет угрозы для России. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО никогда не представляла угрозы для России. Об этом Шольц сказал в воскресенье 21 августа во время дня открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера.

«НАТО никогда не представляла угрозу для России», - цитирует Шольца ТАСС.

Канцлер подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоял на повестке дня, о чем он информировал президента России Владимира Путина.

Шольц добавил, что США и НАТО положительно восприняли предложение Путина о возобновлении работы по контролю на вооружениями.

Напомним, 29 июня на саммите в Мадриде лидеры НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности альянса.

Ранее папа Римский Франциск выразил мнение, что Североатлантический альянс мог сыграть негативную роль в обострении украинского кризиса.

В то же время полковник США Макгрегор заявил, что Путина беспокоила угроза от НАТО, а не свободная Украина.