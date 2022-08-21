Канцлер ФРГ Шольц назвал себя богатым по сравнению с большинством граждан Германии

Олаф Шольц признался, что по сравнению с большинством жителей Германии он богат. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает себя богатым человеком по сравнению с большинством граждан Германии. Об этом он заявил в воскресенье 21 августа, общаясь с гражданами во время проведения Дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера.

Вопрос о финансовом благополучии Шольцу задал ребенок.

«Ты богат?», - спросил маленький мальчик у Олафа Шольца.

«Зная, сколько зарабатывает большинство граждан, можно только ответить «да», - сказал канцлер.

Тем временем власти Германии всерьез озабочены возможными массовыми беспорядками на фоне инфляции и подорожания, связанного с дефицитом энергоносителей. Если правительству не удастся найти решение сложившейся ситуация, с приближением холодов простые немцы выйдут на улицы.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Германия столкнулась с инфляционным шоком в сфере продовольствия.