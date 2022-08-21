Американский эксперт рассказал, почему от российского тактического ядерного оружия генералов НАТО бросает в пот

Американский военный эксперт объяснил, почему в НАТО боятся российского тактического ядерного оружия. Фото: Евгения ГУСЕВА

Высокопоставленных военных чиновников НАТО «бросает в пот» при мысли о российском арсенале тактического ядерного оружия. Об этом заявил американский военный эксперт Уэсли Калп.

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», - написал Калп в статье для издания 19Fortyfive.

По мнению эксперта, российское стратегическое и тактическое вооружение является эффективным инструментом сдерживания потенциального противника. Ракеты с маломощными зарядами могут быть запущены с кораблей российского ВМФ, бомбардировщиков, истребителей и с использованием оперативно-тактических комплексов, отметил Уэсли Калп.

Наличие ядерного арсенала малой мощности – фактор, не только обеспечивающий безопасность страны, но и ощутимо поднимающий ее военный престиж, подчеркнул эксперт.

Напомним, тактическое ядерное оружие - это оружие мощностью от 100 до 300 килотонн. Оно соответствует бомбам «Малыш» и «Толстяк», сброшенным на Хиросиму.

Ранее Британия испугалась своей беззащитности перед российским супероружием. СМИ отметили, что Британия не способна перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты.

Также сообщалось, что аналитик Коротченко предложил сдерживать НАТО размещением тактического ядерного оружия в России.