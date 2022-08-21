В Рязанской области эвакуируют поселок Голованово из-за пожарной опасности

Из-за лесных пожаров в Рязанской области эвакуируют поселок Голованово. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поселок Голованово Рязанской области эвакуируют из-за высокого уровня пожарной опасности. Об этом в воскресенье 21 августа рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.

«Сохраняется высокая пожарная опасность для населенного пункта Ольгино, откуда произведена эвакуация жителей. А также достаточно высокая опасность для поселка Голованово, принято решение эвакуировать оттуда жителей», - сообщил Малков в социальных сетях по итогам заседания оперативного штаба.

Ранее Малков сообщил о полной эвакуации деревни Ольгино Клепиковского района, где живет 25 человек и частичной эвакуации поселка Деулино.

Напомним, лесные пожары бушуют на территории нескольких районов Рязанской области.

18 августа Генпрокуратура РФ инициировала проверку по поводу лесного пожара, бушующего в Рязанской области.

Тем временем дым рязанских пожаров накрыл Москву и область. Рослесхоз объяснил странный запах гари на юго-западе Москвы пожарами в Рязанской области.