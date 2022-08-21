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В мире21 августа 2022 19:25

Активистки обнажили грудь на фотосессии с Шольцем

Девушки рассыпали перед канцлером нарисованные купюры
Мария ПАВЛОВА
Две девушки обнажили грудь во время фотосессии с Олафом Шольцем.

Две девушки обнажили грудь во время фотосессии с Олафом Шольцем.

Фото: REUTERS

Две активистки обнажили грудь во время фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Это случилось во время общения Шольца с гражданами в воскресенье 21 августа во время проведения Дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера. Общение и фотосессия проходили в саду.

Девушки подошли к Шольцу якобы для того, чтобы сфотографироваться с ним, обнажили грудь и рассыпали перед канцлером ворох нарисованных денежных знаков. Сотрудники охраны вывели девушек с площадки и собрали рассыпанные купюры.

Фото: REUTERS

Олаф Шольц воспринял инцидент практически без эмоций. Через минуту фотосессия продолжилась.

Фото: REUTERS

Чуть раньше Шольц назвал себя богатым по сравнению с большинством граждан Германии, отвечая на вопрос, заданный маленьким мальчиком. Также Олаф Шольц рассказал экономящим на воде немцам, что принимает душ каждый день. Тем временем европейцев призывают мыть «только четыре места» на теле, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.