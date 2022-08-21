Министр Хабек допустил грандиозный политический провал Германии в случае запуска «Северного потока-2»

Министр экономики Германии Хабек заявил, что запуск "Северного потока-2" может привести к драматическому политическому провалу Германии. Фото: REUTERS

Если Германия согласится на запуск газопровода «Северный поток-2», ее ждет драматический политический провал и потеря своих ценностных установок. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в воскресенье 21 августа во время проведения Дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера.

«Краткосрочный выигрыш от запуска «Северного потока — 2», этого газа, возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом», - сказал Роберт Хабек, отметив, что Германия потеряет собственные ценностные установки и уверенность в себе, а также обесценит свою позицию по отношению к президенту РФ Путину.

Напомним, российский президент Путин предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток-2», предупредив, что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России.

Также сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Шредер и президент России Путин обсудили возможность задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу, а в Германии призвали «назло Путину» запустить «Северный поток — 2».