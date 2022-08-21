В районе Казачьей бухты и мыса Херсонес в Севастополе сработали системы ПВО Фото: REUTERS

Система противовоздушной обороны сегодня вечером, 21 августа, сработала в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке и в районе Мыса Херсонес", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном. В небе раздалось несколько взрывов.

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