На западе Москвы ссора между детьми переросла в драку их отцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детская ссора на западе в Москвы переросла в драку взрослых, сотрудниками полиции задержаны двое мужчин. Об этом говорится в пресс-релизе УВД по ЗАО, который имеется в распоряжении сайта KP.RU

"Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли противоправные действия граждан и для уточнения всех обстоятельств произошедшего доставили их в территориальный отдел полиции", - говорится в документе.

Позже в правоохранительные органы поступила информация из медучреждения об обращении ребёнка за помощью с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение гортани".

Ранее KP.RU сообщал, что ранее судимый мужчина избил и изнасиловал знакомую за гаражами в Москве. 50-летнего мужчину задержали, следствие требует заключить обвиняемого под стражу.

До этого стало известно, что официант кафе в Москве изнасиловал коллегу прямо на рабочем месте. Он накинулся на 21-летнюю девушку во время смены 15 августа. Мужчину задержали на следующий день, полицейские проводят проверку.