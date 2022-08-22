Канцлер Германии Шольц заявил, что рассчитывает остаться на своем посту еще на один срок Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рассчитывает остаться на своем посту еще на один срок. По его словам, "это было бы неплохо".

"Если бы я сейчас подсчитал - вступление в должность и сколько лет мне исполнится, если я буду работать еще очень-очень долго, я думаю, что есть основания для скромности… Но я хочу позаботиться о том, что мы решим стоящие перед нами задачи, которые сейчас очень-очень сложны, и сделаем это настолько хорошо и добьемся такого прогресса для нашей страны, что я получу еще один мандат. Это было бы неплохо", - сказал Шольц на встрече с согражданами в рамках дня открытых дверей.

Шольц также отметил, что не считает необходимым вводить в стране ограничения на срок нахождения на посту канцлера.

Тем временем власти Германии всерьез озабочены возможными массовыми беспорядками на фоне инфляции и подорожания, связанного с дефицитом энергоносителей. Если правительству не удастся найти решение сложившейся ситуация, с приближением холодов простые немцы выйдут на улицы. Накануне активисты устроили митинг перед Бундестагом, требуя у властей Германии оказать помощь бедным.

Напомним, Олаф Шольц стал канцлером Германии в декабре 2021 года, сменив Ангелу Меркель, которая руководила страной 16 лет. За Шольца проголосовали 395 депутатов — ровно столько голосов у вошедших в правительство партий. Он принес присягу и официально вступил в должность, а потом клятвы дали и его новые министры.

Про нового канцлера Шольца писали, что это человек «с нулевой харизмой». Журналисты даже дали ему прозвище Шольцомат — потому что ярких комментариев или просто проявления эмоций от него не дождешься.