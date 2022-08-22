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В мире21 августа 2022 21:32

Канцлер Германии Шольц заявил, что рассчитывает остаться на своем посту еще на один срок

Шольц также отметил, что не считает необходимым вводить в стране ограничения на срок нахождения на посту канцлера
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Канцлер Германии Шольц заявил, что рассчитывает остаться на своем посту еще на один срок

Канцлер Германии Шольц заявил, что рассчитывает остаться на своем посту еще на один срок

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рассчитывает остаться на своем посту еще на один срок. По его словам, "это было бы неплохо".

"Если бы я сейчас подсчитал - вступление в должность и сколько лет мне исполнится, если я буду работать еще очень-очень долго, я думаю, что есть основания для скромности… Но я хочу позаботиться о том, что мы решим стоящие перед нами задачи, которые сейчас очень-очень сложны, и сделаем это настолько хорошо и добьемся такого прогресса для нашей страны, что я получу еще один мандат. Это было бы неплохо", - сказал Шольц на встрече с согражданами в рамках дня открытых дверей.

Шольц также отметил, что не считает необходимым вводить в стране ограничения на срок нахождения на посту канцлера.

Тем временем власти Германии всерьез озабочены возможными массовыми беспорядками на фоне инфляции и подорожания, связанного с дефицитом энергоносителей. Если правительству не удастся найти решение сложившейся ситуация, с приближением холодов простые немцы выйдут на улицы. Накануне активисты устроили митинг перед Бундестагом, требуя у властей Германии оказать помощь бедным.

Напомним, Олаф Шольц стал канцлером Германии в декабре 2021 года, сменив Ангелу Меркель, которая руководила страной 16 лет. За Шольца проголосовали 395 депутатов — ровно столько голосов у вошедших в правительство партий. Он принес присягу и официально вступил в должность, а потом клятвы дали и его новые министры.

Про нового канцлера Шольца писали, что это человек «с нулевой харизмой». Журналисты даже дали ему прозвище Шольцомат — потому что ярких комментариев или просто проявления эмоций от него не дождешься.