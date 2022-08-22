Постпред РФ при ООН Гатилов заявил об отсутствии «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского Фото: Shutterstock

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил ,что в свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Дипломат, отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу. Вместе с тем Гатилов отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча российского лидера с главой Украины не исключена, о чем в Кремле говорили неоднократно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский в ходе беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом рассказал накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Тем временем украинские войска из американских пушек бьют по школам Донецка. Таких обстрелов не было даже в первые годы войны на Донбассе. Подробности в эксклюзивном репортаже на kp.ru.