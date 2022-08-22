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Политика21 августа 2022 21:46

Постпред РФ при ООН Гатилов заявил об отсутствии «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского

Дипломат, отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Постпред РФ при ООН Гатилов заявил об отсутствии «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского

Постпред РФ при ООН Гатилов заявил об отсутствии «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского

Фото: Shutterstock

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил ,что в свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Дипломат, отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу. Вместе с тем Гатилов отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча российского лидера с главой Украины не исключена, о чем в Кремле говорили неоднократно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский в ходе беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом рассказал накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Тем временем украинские войска из американских пушек бьют по школам Донецка. Таких обстрелов не было даже в первые годы войны на Донбассе. Подробности в эксклюзивном репортаже на kp.ru.