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Политика21 августа 2022 22:03

Около 1 миллиона учебников доставлено из России в школы ДНР

До начала учебного года практически каждый день будут поступать новые партии учебников из России
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Около 1 миллиона учебников доставлено из России в школы ДНР

Около 1 миллиона учебников доставлено из России в школы ДНР

Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 1 миллиона учебников доставлено из Российской Федерации в школы городов и районов Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Сегодня мы получили очередную партию учебников из Российской Федерации - чуть более 213 тыс. экземпляров. Всего на сегодняшний день для школ нашей республики из России уже доставлено около 1 млн учебников", - рассказал ТАСС председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

По словам Хоценко, до начала учебного года практически каждый день будут поступать новые партии учебников из России.

Напомним, учебный год 2022-2023 в школах ДНР начнется традиционно - учащиеся общеобразовательных учебных заведений страны сядут за парты 1 сентября.В школах проведут «Первый звонок», после чего начнется сам учебный процесс.

Школьники с освобожденных территорий Донецкой Народной Республики в этом году впервые пойдут в русскоязычные школы. Ребята на всей территории Республики начнут учиться по обновленным российским государственным образовательным стандартам.