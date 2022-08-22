МИД РФ: США проводят в отношении России агрессивную политику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности видится в Москве совсем не очевидной, с учетом агрессивной политики Вашингтона.

"Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся", - сказал он в беседе с "Известиями".

По его словам, российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным.

"Наша идея заключается в разработке "нового уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом", - отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Соединенные штаты Америки стали враждебным для России государством. Песков также отметил ,что само существование России является раздражителем для коллективного Запада. По его словам, Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но "нас не очень слушали".

Как писал сайт KP.ru, китайские журналисты пришли к выводу, что несоответствие между упадком Соединенных Штатов и их менталитетом сильнейшей державы является первопричиной существующего раскола и хаоса в мире. Суть проблемы, как указывается в статье, состоит не в том, что сделали или не сделали Россия или Китай, а в том, смогут ли США и западные страны преодолеть свои страхи по поводу собственного упадка.