Британских военнослужащих призвали подготовиться к возможной войне с Россией и найти телефоны священников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские военнослужащие должны предупредить свои семьи, что их могут направить на войну с Россией, заявил в официальном журнале британской армии Soldier уоррент-офицер Пол Карни.

"Я прошу, чтобы вы (военнослужащие – Прим. ред.) обсудили с ними (родственниками – Прим. ред.) возможное развертывание прямо сейчас", - приводи его слова Daily Mail.

Карни также призвал военнослужащих найти телефоны отделов социального обеспечения и священников.

Ранее глава штаба Военно-воздушных сил Британии Майк Уигстон заявил, что вверенные ему подразделения готовы принять участие в сражениях с Россией, если такая необходимость возникнет. По его мнению, британские войска вынуждены будут принять участие в конфликте, если Россия атакует одну из стран НАТО.

Министр обороны Британии заявлял, что страна не будет вступать в конфликт с Россией и российской армией. Великобритания не будет отправлять войска на Украину, так как та не является членом НАТО.