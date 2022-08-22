Взятые в заложники сотрудники СИЗО в Кемерове освобождены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правоохранители освободили захваченных в заложники двух сотрудников СИЗО в Кемерове, сообщает "Пятый канал". Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что восемь заключенных, содержащиеся в одной камере, вооружившись деревянными палками и металлическим уголком, напали на троих сотрудников СИЗО - мужчину и двух женщин, когда те пришли с вечерней проверкой. Нападение произошло, когда инспектор открыл камеру. Позднее одну из женщин заключенные отпустили,

Ка рассказывает "КП-Кемерово", в СИЗО №1, рассчитанном на 705 человек, содержатся подозреваемые, обвиняемые и осужденные, которые ждут этапирования или экстрадиции.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, чуть больше часа понадобилось полиции, чтобы обезвредить, мужчину, который днем в субботу, 23 мая, явился якобы с бомбой в рюкзаке в отделение «Альфа банка» на Земляном валу. Под угрозой взрыва он взял в заложники четверых сотрудников банка. Троих позже отпустил. А последнего заложника, Федора Пименова, который все это время вел трансляцию в соцсетях, отпустил за полчаса до штурма.