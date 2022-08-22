Юрист рассказала, как получить выходной в День знаний Фото: Shutterstock

Руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская рассказала, что существует несколько законных способов устроить выходной в День знаний.

Как рассказала правозащитник в беседе с "Праймом", самый простой вариант - оформить ежегодный отпуск, который “захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет”.

Также работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда и, если он является донором. Кроме того, при ненормированном рабочем дне или сверхурочной работе работник имеет право взять выходной день в любое удобное для него время.

Начинать учебный год 1 сентября стали лишь в 1935 году, когда Совнарком принял соответствующее постановление. Тогда же были установлены сроки единых каникул. С тех пор дети во всех школах страны начинали и заканчивали учебу в один день. А вот официальным праздником — Днем знаний — эта дата стала лишь в 1984 году. С тех пор уроки в День знаний во многих школах не проводятся, за исключением праздничных занятий. "Комсомольская правда" рассказывала, какая история у Дня знаний и когда официально начинается учебный год в 2022 году.