Blick: американские компании обогащаются на поставках газа в Европу Фото: Архив "КП"

Компании в США пользуются сложным положением в европейском энергетическом секторе и получают огромные прибыли от продажи газа в страны Европы,пишет швейцарская газета Blick.

«Торговцы сырьевыми товарами извлекают колоссальные прибыли, продавая американский газ в Европе», — отмечается в материале.

Авторы материала со ссылкой на данные Business Insider подчеркнули, что американские компании получают до $200 млн прибыли за экспорт газа в страны Европы.

Как ранее писал сайт KP.ru, доходы России от поставок нефти выросли в 2022 году на 50%, следует из данных Международного энергетического агентства. Увеличению доходов не помешали даже торговые ограничения. По информации Bloomberg, в этом году Россия зарабатывала на продаже нефти и нефтепродуктов около 20 миллиардов долларов ежемесячно.

Тем временем сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. После того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные 7 долларов за галлон. В связи с этим более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.