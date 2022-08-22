Эксперт предупредил о риске утечки персональных данных при утере смартфона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский заявил, что в смартфоне содержатся почти все персональные данные его владельца.

Специалист призвал обезопасить гаджет, чтобы при потере или краже минимизировать негативные последствия. Так, опасность представляет сим-карта, благодаря которой мошенники смогут восстановить пароли к мобильным приложениям. Поэтому при потере гаджета он призвал немедленно заблокировать номер у оператора сотовой связи.

Дворянский добавил, что не менее опасен доступ к полной истории браузера россиянина. Аналитик порекомендовал использовать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и удаленного выключения устройства.

Как писал сайт kp.ru, ранее специалисты предупредили россиян, что некоторые приложения в смартфоне могут в фоновом режиме получать данные пользователей и использовать их для монетизации.

До этого специалисты по IT-безопасности назвали опасные мобильные приложения, которые необходимо удалить со смартфона. Некоторые программы могут быть носителями нового вредоносного трояна Rogue. Такие вредоносные приложения зачастую маскируются под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google.