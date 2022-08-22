Bild: представители оппозиции в Германии призвали прекратить выдачу шенгенских виз для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители оппозиции в Германии призвали прекратить выдачу шенгенских виз для россиян, пишет газета Bild am Sonntag.

«Невыносимо, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло», — заявил в интервью газете Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС).

Представитель союзной ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреа Линдхольц также выступила за прекращение выдачи виз Шенгенской зоны для россиян.

Напомним, замглавы российского МИД Евгений Иванов рассказал, что Россия намерена принять ответные меры в связи с визовыми ограничениями, введенными Евросоюзом в отношении РФ. По его словам, законопроект является ответной мерой Москвы на решение Евросоюза о частичном приостановлении действия соглашения между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз россиянам и гражданам и Евросоюза, заключенного в 2006 году.

Как писал сайт Kp.ru, в начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в отношении недружественных стран. В документе сказано, что он подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Евросоюза.