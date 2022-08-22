В Минобороны РФ сообщили, что ведомство использует опыт на Украине для повышения эффективности вооружений Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Начальник управление развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ Василий Елистратов сообщил, что военное ведомство использует опыт, получаемый ВС РФ в рамках спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружений.

"Могу сказать одно - ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее", - сказал он ТАСС.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские эксперты внимательно изучают трофейное вооружение НАТО, поставляемое киевскому режиму, и уже знает, как с ним бороться, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, подобная работа ведется одновременно в двух направлениях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.