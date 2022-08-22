Вучич: Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России с 1 ноября 2022 года

Вучич: Сербия не сможет из-за санкций получать нефть из России с 1 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России. Об этом пишет РИА Новости

"Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из РФ – ред.) ", - заявил Вучич в обращении к гражданам.

Сербский лидер напомнил, что нефть в страну доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

Ранее Вучич отмечал, что только теплоэлектростанцией в Обреноваце каждый день расходуется 350 тонн мазута. По его словам, чтобы обеспечить достаточный объем мазута Сербии нужно импортировать 120 тысяч тонн только на зиму.

До этого он заявлял, что требования Евросоюза к Сербии ввести санкции в отношении российских энергоносителей несправедливы, поскольку сам ЕС от этих ограничений отказался.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вучич объяснил позицию своей страны в вопросе антироссийских санкций. По словам политика, существует три основные причины подобного решения – принцип взаимности, Косово и газ.