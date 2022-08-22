Что произошло в ночь на 22 августа

Поедающая мозг амеба убила ребенка в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Небраске (США) ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебой вида Неглерия Фоулера. Напомним, Naegleria Fowleri или амеба, питающаяся мозгом, обитает в теплой воде и питается исключительно бактериями. Инфекции, вызванные Naegleria Fowleri, встречаются нечасто. Тем не менее они очень опасны и приводят к смерти.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО никогда не представляла угрозы для России. Канцлер подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоял на повестке дня, о чем он информировал президента России Владимира Путина. Шольц добавил, что США и НАТО положительно восприняли предложение Путина о возобновлении работы по контролю на вооружениями.

Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России. Ранее Вучич отмечал, что только теплоэлектростанцией в Обреноваце каждый день расходуется 350 тонн мазута. По его словам, чтобы обеспечить достаточный объем мазута Сербии нужно импортировать 120 тысяч тонн только на зиму.

Август - традиционно самый сложный месяц для бюджета семей, в которых растут школьники. А ведь помимо одежды нужно покупать новые тетради, ручки, пеналы - сплошное разорение... Специалисты исследовательского центра портала Superjob.ru провели опрос среди родителей, живущих в городах-миллионниках, чтобы выяснить, насколько подорожали сборы ребенка в школу по сравнению с прошлым годом.

Высокопоставленных военных чиновников НАТО «бросает в пот» при мысли о российском арсенале тактического ядерного оружия, заявил американский военный эксперт Уэсли Калп. По мнению эксперта, российское стратегическое и тактическое вооружение является эффективным инструментом сдерживания потенциального противника.

Британские военнослужащие должны предупредить свои семьи, что их могут направить на войну с Россией, заявил уоррент-офицер Пол Карни. Он также призвал военнослужащих найти телефоны отделов социального обеспечения и священников.

Восемь заключенных, содержащиеся в одной камере, вооружившись деревянными палками и металлическим уголком, напали на троих сотрудников СИЗО в Кемерове. Правоохранители освободили заложников. В результате инцидента никто не пострадал.

Детская ссора на западе в Москвы переросла в драку взрослых, сотрудниками полиции задержаны двое мужчин. Один ребенок был госпитализирован с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение гортани".