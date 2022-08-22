Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России в 2022 году

Вирусолог ожидает, что пик заболеваемости коронавирусом в России начнется совсем скоро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пик заболеваемости коронавирусом в России в 2022 году может наступить в ближайшие две недели, следует из прогноза главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна. Его слова приводит ТАСС.

Вирусолог обратил внимание, что временной промежуток между подъемом заболеваемости и выходом на пик составляет чуть больше месяца. Эту тенденцию можно наблюдать в других странах.

"У нас начался подъем в самом конце июля, - заключил Альтштейн. - Значит, где-то в конце августа - начале сентября будет пик".

По оценке ученого, максимальная суточная заболеваемость в этот период может составить 50-70 тысяч случаев, после чего через некоторое время начнет снижаться.

Как ранее писал сайт KP.RU, 21 августа оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в стране за сутки выявлено 39 669 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Москве, где заразился 7431 человек.

Напомним, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила мнение, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. По ее словам, на протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к этому.